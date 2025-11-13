Özgür Özel: Öyle bir suçüstüyle karşı karşıyayız ki

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tamamlanan iddianamenin yankıları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi 2. Etap açılışında açıklamalarda bulundu.

İBB iddianamesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"GÜYA SORUŞTURMADA GİZLİLİK VARDI"

İddianameyi ikiye ayıralım. İddianamede bilinmedik bir şey yok, bilmediğimiz bir şey yok ama bildiğimiz bir şey de yok.



Televizyonlara söylenen bütün fasiküllere, her gün yandaşlara ne sızdırdılarsa son gün buna bir kat yapmışlar!



Güya soruşturmada gizlilik vardı, yandaş medyaya sızdırdıkları iddianamenin içinde bir kısmıyla.

"ÖYLE BİR SUÇÜSTÜ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ Kİ"

Tayyip Bey bazen diyor ya 'Bu Allah'ın lütfu' diye, dün akşam nota bakmadan konuşurken dilim sürçmüş, 'meşe' diyeceğime 'çınar' demişim. Allah'ın bir lütfu. Çınar desem susup oturacaklar. Meşe diye bir yalancı şahit vardı diyeceğime Çınar demişim. Odunların adını karıştırmışım.



Meşe diyeceğime Çınar deyince hemen bir açıklama yaptılar. 'Çınar diye bir gizli tanığın beyanını geri çektiği, sonra intihara giriştiği söylendi. Böyle bir şey yok' derken, İlke Kasım 2024'te ifade vermiştir diye. Öyle bir suçüstüyle karşı karşıyayız ki; 19 Mart tarihinde 3 tane gizli tanık vardı.

"SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞLAR"