Özgür Özel, PKK'nın silah bırakmasına sessiz kaldı

Siyasi irade, milli beraberlik ve devlet aklıyla terörün tasfiyesi gerçekleşiyor...

Ülkemiz için büyük bir tümör haline gelen terör sorununun, PKK terör örgütünün silah bırakması ile son bulması beklenirken, Terörsüz Türkiye ile daha güçlü Türkiye yolculuğunun başlaması hedefleniyor.

Türkiye'nin sınır ötesinde yürüttüğü kararlı operasyonlar, sahada kontrolü sağlamlaştırırken, PKK'nın silah bırakma sürecine girmesiyle birlikte, terör destekçilerinin istismar ettiği zeminler de tek tek ortadan kaldırılıyor.

BEKLENEN GÜN GELDİ

Bugün itibarıyla "Terörsüz Türkiye" hayaline giden yolda önemli bir aşama kayda geçti.

PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

SİLAHLAR KAZANDA YAKILAN ATEŞ İLE İMHA EDİLDİ

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

PKK'lılar burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

SÜREÇTE MİT DE YERİNİ ALDI

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

SİYASİ İSİMLERDEN MESAJLAR

Örgütün silah bırakmasının ardından birçok isimden açıklamalar peş peşe geliyor...

PKK'nın silah bırakmasının ardından Devlet Bahçeli yayınladığı son açıklamada, "DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır" ifadesinde bulunurken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın silahları teslim süreciyle ilk adımın gerçekleştiğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Tarihi anlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlara sessiz kaldı.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasının ardından yaşanan sürece ilişkin "Terörsüz Türkiye'ye evet diyorum." diyen Özgür Özel'in, Süleymaniye'de PKK'lıların silah bırakması sonrası sessizliği dikkat çekti.

"BİZ BU ÜLKEDE KAN DURSUN, GÖZYAŞI DURSUN İSTERİZ"

Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasının ardından yaşanan sürece ilişkin olarak, şu ifadeleri kullanmıştı: