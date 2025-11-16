Özgür Özel: Sıkın dişinizi, CHP mülteci sorununu çözecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'nin mitingleri sürüyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'e gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret kapsamında ilk olarak CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek parti teşkilatıyla bir araya geldi.

YAVAŞ EŞLİK ETTİ

Ardından Kilis Belediyesi'ne geçen Özel, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu ziyaretlerde Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Daha sonra miting alanına geçen Özgür Özel, kalabalığa seslendi.

MÜLTECİLERLE İLGİLİ KONUŞTU

Burada iç ve dış gündeme ilişkin mesajlar veren Özel, Suriye mültecilerle ilgili de mesajlar verdi.

CHP'nin mülteci sorununu çözeceğini söyleyen Özgür Özel, "Ya bu işi çözecekler ya da sıkın dişinizi CHP geliyor çözecek bu işi." ifadelerini kullandı.

"MEMLEKETLERİNDE YAŞAMALARI İÇİN ÇABALIYORUZ"

Özgür Özel, mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Artık yerel yönetimlerdeTürkiye'nin yüzde 60'ı değişti. Şimdi sıra halkın iktidarını kurmaya geldi. Yıllarca sen 5 milyona kapılarını aç, ekmek bedava, sağlık bedava, her imkan var. Ama şimdi kapıdan geçsen günde 50 dolar. CHP olarak tüm Suriyeli kardeşlerimizin memleketlerinde yaşayacakları bir Suriye için gayret sarf ediyoruz. Ya bu işi çözecekler ya da sıkın dişinizi CHP geliyor çözecek bu işi. Bu şehrin tapularından şerhi kaldırın. Bu toprakları değerli kabul etmeyip kredi vermeyenler, bu şehri karınca gibi görenler Kilis'i ezdirmeyiz.

"KİLİS YALNIZ DEĞİL, ARKASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ VAR"