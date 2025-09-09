Özgür Özel, Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törene katıldı

CHP'de kaos bitmiyor...

İstanbul İl Başkanlığı görevine Gürsel Tekin'in atanmasının ardından, bina önünde ve içinde hareketli anlar yaşandı.

Bu gelişmelerin ardından bugün CHP'nin 102. kuruluş yılı kapsamında Özgür Özel, İstanbul'a geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törene katıldı ve kısa da bir konuşma gerçekleştirdi.

"KİMSEYE HAK ETTİĞİNDEN FAZLA DEĞER ATFETMEYİN"

Burada kürsüye çıkarak konuşma yapan Özgür Özel'in konuşmasında satır başları şunlar:

"Kimseye hak ettiğinden fazla değer atfetmeyin. Bugün 9 Eylül, CHP'nin kuruluş yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet Paşa'yı, önceki genel başkanı ziyaret ettim. CHP İstanbul İl Başkanımla buraya geldik."

GÜRSEL TEKİN'E SERT SÖZLER

"Tüm Türkiye AK Parti'nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine yapılan darbeyi ve beş bin polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü.

Eğer yetkiyi AK Parti'yi yargısından alırsanız beş bin polisle alırsınız, yetkiyi milletten alıyorsunuz Taksim'e gelirsiniz sizi beş bin partili karşılar."

"SANDIĞI KALDIRMAYA ATANMIŞLARI GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"CHP'yi bölebilir mi? CHP birdir, bütündür, tek teminatı üyeleridir, sandıktır. Türkiye'yi sandıksız yönetmeye niyet edenler Türkiye'de Gazi'nin kurduğu cumhuriyette çok partili rejimi, iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini hazmedemeyenler şimdiden İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya yerine atanmışları getirmeye çalışıyorlar."

"TESLİM OLMAYACAĞIZ, SADECE SİZE GÜVENİYORUM"

Teslim olmayacağız. Sadece ve sadece sizi güveniyorum. Asla ve asla bu gelenek parçalanamaz, ele geçirilemez, teslim olmaz. İçinde bulunduğumuz durumu gördüğümüzde beni yönetecek kişiyi ben seçmeliyim diyen herkese sesleniyorum: Ben partimi elbette üyelerime, siz vicdanlı demokratlara, bu sandığın kıymetini bilenlere, vicdanlı ve ahlaklı insanların engin yüreklerine emanet ediyorum.

"ŞAHSIMA YAPILAN BİRÇOK HAKSIZLIĞI AFFETTİM"

Şahsıma yapılan birçok haksızlığı affettim ancak bu partide, bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza, arkadaşlarımızı zindanlarda tutanlara karşı tek yumruk oluşumuza, en kalabalık eylemleri yapışımıza gölge düşürmeye çalışan Saray'a ait alet olup bu partiye zarar vermek isteyeni bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem. Affetmeyeceğim.

Partiliyim diyen herkesi, partinin seçilmişlerine, seçme iradesine saygı duymaya, sahip çıkmaya, görev bekleyen herkesi içinde bulunduğumuz süreçte özgürce aday olmaya, yarışmaya, bir güç olacaksa bu örgütten, devlet içinden yetki alacaksan bu milletten yolun geçtiğini hatırlamaya, öğrenmeye, bundan sapmamaya davet ediyorum."

"ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Bunun aksi yapılan her davranış, her adım, her söz partime, kurucusu olduğumuz cumhuriyete, Atatürk'ün aziz hatırasına ihanettir.

Türkiye'nin siyasi partisi olmasından dolayı öncü partimizin yaş günü sadece CHP'lilerin değil, demokrasi fikrine inanan herkesin doğum günüdür. Tüm demokratların adına hoş geldiniz diyorum. Asla teslim olmayacağız, haklıyız. Demokrasi kazanacak."