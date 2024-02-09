Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi oda için birbirine girdi TBMM'de Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 yılı aşkın süredir özel kalem müdürü olan Şükran Kütükçü ile CHP İdari Amiri seçilen Uğur Bayraktutan arasında oda kavgası yaşandı. Kütükçü polis eşliğinde odadan çıkarıldı.

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İHA

CHP'de yeni bir kriz daha patlak verdi.

Olay, sosyal medyaya da yansıdı. Değişim sürecinden bu yana devam eden gerilimde bu kez 'oda' anlaşmazlığı yaşandı.

Muhalefet lideri Özgür Özel ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan olaylar TBMM'ye taşındı.

İki liderin ekibi odaları paylaşamadı

Özel ve Kılıçdaroğlu ekibi odaları paylaşamadı.

CHP İdari Amiri seçilen Uğur Bayraktutan, CHP İdari Amirliği odasını kullanan Şükran Kütükçü'den odayı boşaltmasını istedi.

Kütükçü'nün bu talebi reddetmesi üzerine Bayraktutan, durumu Meclis Başkanlığına bildirdi.

Polis eşliğinde odadan çıkarıldı

Ardından Kütükçü, polis eşliğinde odadan çıkarıldı.

TBMM Genel Sekreterliği görevlileri, Meclis İdare Amirliğine ait odaya Uğur Bayraktutan'ın isminin yazılı olduğu tabelayı asarak, oda kapısının kilidini değiştirdi ve bu durumu tutanak altına aldı.

30 yılı aşkın süredir Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi

İdare Amirliği odası polis eşliğinde Bayraktutan’ın danışmanlarına teslim edildi.

Şükran Kütükçü, Kılıçdaroğlu'nun, 30 yılı aşkın süredir özel kalem müdürlüğünü yürütüyor.

SSK sürecinden bu yana yanında

Partideki kurultay sonrası tüm isimler değişirken koltuğunu koruyan tek isim olan Kütükçü, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı yıllardan itibaren yanında bulunuyor.

Kütükçü, Kılıçdaroğlu ile geçirdiği 35 yılın ardından koltuğunu koruyarak Özgür Özel ile birlikte aynı görevini sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)