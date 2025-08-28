Özgür Özel'den Akın Gürlek'e tehdit

Son zamanlarda 'yolsuzluk' soruşturmaları ile gündeme gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, muhalefetin hedefinde..

CHP'li belediyelere yönelik başlayan soruşturmalar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e sert sözler kullanmaya devam ediyor.

Özel, partisinin hemen her toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik çirkin sözler kullanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak Beyoğlu'nda katılımcılara hitap etti. Özel miting sırasında yine skandal sözler sarf etti.

SAVCI GÜRLEK'E TEHDİT

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunan Özel, yeniden yargıyı hedef aldı.

"SENİN ALNINI KARIŞLAYACAĞIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit eden Özel, mitingde Gürlek için şu ifadeleri kullandı:

Sen de şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın. Senin alnını karışlayacağım bunu bilesin Akın Gürlek.

GÜRLEK'E TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik 'seyyar giyotin' ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Gürlek'e manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada Özel'in 6 ayrı grup konuşmasında kullandığı bu ifadeler için Gürlek'e, işlenmiş yasal faizi hariç toplam 480 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmişti.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Özgür Özel'in skandal ifadelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel hakkında kamu görevlisini görevinden dolayı tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.