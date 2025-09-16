Özgür Özel'den "Alevi canlarla yüreğimiz birdir" paylaşımı

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduktan sonra Alevileri partiden uzaklaştırdığı, Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki politikaların geride kaldığı ve Özel'in pek Alevilerden bahsetmediği kulislerde konuşuluyordu.

Bunun üzerine Merdan Yanardağ'ın Alevilere yönelik sözleri de gündem olunca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Katar dönüşü bu konular soruldu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Ligi'nin Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve "Alevi canlarımıza yönelik çirkin söylemleri kınıyorum." ifadesinde bulundu.

Bunun akabinde de Özel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Uzun zamandır sessiz olan Özel, Alevilerle ilgili bir paylaşım yaptı.

"ALEVİ CANLARLA YÜREĞİMİZ BİRDİR"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Özel, "Her çağın Kerbela’sında zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Alevi canlarla yüreğimiz birdir." mesajı verdi.

"BİZ, BU BORÇLARI ÖDEMEK İÇİN İKTİDARA YÜRÜYORUZ"

Özel, paylaşımının devamında şu ifadelerde bulundu:

Bu devletin; acıyı yıllarca sabırla taşıyan ama bir gün bile, “bize borçlusunuz” demeyen Alevilere borcu çoktur.



Biz, bu borçları ödemek için, eşitlik için iktidara yürüyoruz!

NE OLMUŞTU

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Ligi'nin Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

"ALEVİ VATANDAŞLARIMIZI OY DEPOSU OLARAK GÖRENLERİN HASTALIKLI BAKIŞ AÇISI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisine yöneltilen "Mevcut CHP yönetimine yakın bazı isimler televizyonlarda ve onlara yakın sosyal medya hesaplarında, eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi kimliği üzerinden Alevi vatandaşları da rencide edici, ötekileştirici ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik de saldırı mahiyetini içeren söylemlerde bulundular. Hatta bazı Alevi dernekleri bu şahısları kınayan açıklamalar da yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri sarf etmişti:

Alevi canlarımıza yönelik bu çirkin, bu ayrımcı söylemleri kınıyorum. Alevi vatandaşlarımızla biz adeta etle tırnak gibiyiz. Onları farklı bir yere asla atamayız. Devletimizin temel ilkelerinden biri olarak tüm vatandaşlarımız din, mezhep, etnik köken ya da kimlik farkı gözetmeksizin eşittir. Bu anayasanın güvencesi altındadır. Bu ilkeye de herkesin tabi olması şarttır.



Bütün bu söylemler, yıllarca Alevi yurttaşlarımızı oy deposu gibi görenlerin onlara yönelik çarpık ve hastalıklı bakışlarının adeta dışa vurumudur. İnanıyorum ki hukuk gereğini yapacak, bu provokasyonların hesabı yargı önünde sorulacaktır. Kimse bu ülkenin birliğini, beraberliğini, toplumsal barışını böylesi pervasız biçimde hedef alamaz. Alevi-Sünni ayrımı gibi bir ayrım da yapamaz. Allah'ın izniyle biz buna izin vermeyiz.

GAZETECİ YANARDAĞ: "ALEVİLERİN HAİNİ OLMAZ MI, OLUR"

11 Eylül'de TELE1 kanalındaki 4 Soru 4 Yanıt programda CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay davası öncesi tutumunu eleştiren gazeteci Merdan Yanardağ, şu ifadelerde bulunmuştu:

Alevilerin haini olmaz mı, olur. Yok piro, Alevi, dede vs. Bu edebiyatla bu iş olmaz. Alevilerin haini çoktur. Diğer milletlerin ve inançların olduğu gibi. Ama bu ülkenin en mazlum, en temiz insanları arasında diğer yurttaşlarımızın olduğu gibi Aleviler vardır. Aleviler buna izin vermeyecektir.

"13 YIL BOYUNCA ONLARI SÖMÜREREK İŞ BAŞINDA KALDI KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Eski Kültür Bakanı ve CHP eski milletvekili Fikri Sağlar da Halk TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.

Kendisini "Alevi Bektaşi inancına sahip bir hisar" olarak tanımlayan Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'nun Alevi vatandaşlara yönelik tutumunu eleştirmiş ve şöyle demişti: