Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çirkin ifadeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti.

İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası konuşan Özgür Özel, açıklamalarında tepki çeken bir ifadeye yer verdi.

Özgür Özel, konuşmasında kendisine yöneltilen Özlem Çerçioğlu'na ilişkin soruyu da yanıtladı.

Bu sırada Özel, "Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Lan sen tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"BU MU MERTLİK, BÖYLE Mİ ALACAKSIN AYDIN'I"

Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum: Bu vakitten sonra insanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Nasıl başını yastığa koyup ben huzurluyum, vicdanlıyım, uyuyabilirim diyebilirsin? Aziz İhsan Aktaş'ın en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, ilki Aydın. Siz AK Partilileri ellemiyorsunuz CHP'yi elliyorsunuz. Özlem Çerçioğlu'na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl' diyorlar. Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia ediyor. Bu haksızlığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Lan sen tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta.



Sen Aydın'ı Aziz İhsan Aktaş üzerinden almakla oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu siyasi gücün? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun.

"BİZİM MERTÇE TUTUMUMUZA KARŞI YAPTIKLARI BU"

Aziz İhsan Aktaş ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yıllardır çalışmış. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti, sözünü çiğnemedik. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bundan sonrasını görelim. İlk kez Ekol TV duyuruyor. Tebrik ediyoruz sizi çok hızlı verdiniz haberi. Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. AK Parti'nin kara düzeni.

ZEYDAN KARALAR'IN DOSYASININ ADANA'DA GÖRÜLMESİ ÇAĞRISI

Özel, Silivri'de yaptığı açıklamalarda tutuklu öğrencilerle de yaptığı görüşmelere değindi.

Özel, Zeydan Karalar'ın, Oya Tekin'in, Kadir Aydar'ın dosyalarının Adana'da görülmesi çağrısını yineleyerek İBB Borsası tartışmalarına ilişkin konuştu.

İBB BORSALARI TARTIŞMALARI

İBB Borsası tartışmalarını değerlendiren Özel, isim isim başvuru yaptıklarını söyleyerek, şu sözleri sarf etti:

Şimdi göreceğiz bakalım. Adalet Bakanını göreceğiz. HSK'ya seçilen üyeleri göreceğim. Meclis'te hileyle hurdayla seçilen hakimleri göreceğim. Ahlakı olan, namusu olan bu insanları gerçekten soruşturur. AK Toroslar çetesi olduğu sürece Türkiye'de kimseye huzur yok. Bu kişiler siyaset kurumuna had bildiriyor.

"SİZİN GÜVENCENİZ DE ÖZGÜR ÖZEL"

Konuşmasının devamında iktidara seslenen Özel, şu ifadelerde bulundu:

Bu iş ve işleyişi geleceğe miras olarak bırakırsan, biz yapmayız da bir gözü dönük aynı şeyi sana yaparsa ne yapacaksın?



AK Parti'nin muhalefete düştüğünde hangi belediye başkanının, hangi il başkanının hangi il başkanının hangi milletvekilinin güvencesi var. Sizin tek güvenceniz Özgür Özel'in rövanşist olmamasıdır. Allah Özgür Özel'e uzun ömür versin. AK Parti, Melih Gökçek'in yargılanmadığı yerde kuyruğu havada gezen keçisin sen. AK Toroslar çetesini dağıtmazsanız başınıza bela olacak.

"BU İKTİDAR BİTTİĞİNDE SİZ NE YAPACAKSINIZ?"

"Bu iktidar bitince siz ne yapacaksınız?" diye soran Özel, "Biz gördüğümüz zulmü size vadetmiyor oluşumuz dışında bir güvenceniz yok. Aileniz, çocuğunuz bize emanet ama siz bize yaptığınız zulmü geleceğe miras bırakırsanız nasıl çıkacağınız bu işin içinden?" sözlerini sarf etti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK AÇIKLAMASINA DEĞİNDİ

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun aday olamama durumda başka bir aday olmasına destek olacağı açıklamasına ilişkin de konuştu.

Özel, şu ifadeleri kullandı: