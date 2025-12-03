Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'cellat' yanıtı: Senin deden neredeydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset gündeminde 'cellat' tartışması...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu gerçekleşen CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ardından ilk kez Silivri'de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Silivri Cezaevi önünde açıklama yapan Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SORULDU

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün grup toplantısında söylediği "Neymiş DEM Parti'nin sürece katkı vermesi Stockholm sendromuymuş.

Sayın Özel cesaretin varsa ve cellat görmek istiyorsan aynaya bak." sözlerine yanıt verdi.

"SENİN DEDEN NEREDEYDİ"

Özel, "Erdoğan'a buradan ekmek çıkmaz. Tarihten bir husumet alanı bulup orayı taşıyacak CHP yaptı diyecek, senin deden neredeydi?

Çanakkale'de dedeler omuz omuza, tarihte husumet bulurken CHP tek başına. Nereden bu yoğurdun bolluğu?" dedi.

"SAMİMİYETSİZLİĞİ MİLLET GÖRÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'cellat' sözleriyle ilgili kararı millete bıraktığını belirten Özel, şunları söyledi:

Ben hiçbir partinin aktörlerinin arasına girmem, öyle bir şey yapmam, yapmıyorum.



Ama rejime şeytan değiştirenler muhataplıkta aktör değiştirenler bu samimiyetsizliği millet görür bilir.

"MUHALİF SEÇMENDE DUYGUDURUM BOZUKLUĞU YARATIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerinin, belli bir seçmen grubunu etkilediğini öne süren Özel, "Benim orada söylediğim baskı dönemleri zulümler ve bu baskıyla bağlılık yaratma meselesi bugün Türkiye’de önemli miktar muhalif seçmende bir duygudurum bozukluğu yaratıyor.

Zaten bunun doğru olduğunu bildikleri için bugün çıkmış Erdoğan onun üstünden bir şeyler yapmaya, devşirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"BEN BARIŞ SÜRECİNE DEĞER VERİYORUM"

Devam eden Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Özel, şunları kaydetti: