Özgür Özel'den, Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyareti

Siyasette sürpriz görüşme...

Geçtiğimiz günlerde Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE TELEFONU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu kaybetmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.

Adil Kılıçdaroğlu’na rahmet dileyen Özel, Kılıçdaroğlu Ailesi'ne de başsağlığı dileklerini iletti.

BU DEFA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

Daha önce telefonda taziyelerini ileten Özel, bu defa Kemal Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti.

Özel'e ziyaretinde, eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın eşlik ederken görüşmedeki çatık kaşlı hali dikkatlerden kaçmadı.

KURULTAY DAVASINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada iki isim karşı karşıya gelmişti.

Özel isim vermeden, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak sert ifadeler kullanmıştı.