Özgür Özel'den kurultay davası çıkışı: CHP'yi bölmek üzerine tartışıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu CHP'li siyasetçiler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özgür Özel'in ana gündemi, "kurultay davası" oldu.

AK Parti yargı kolları başkanın yapmak istediğinin zaten partiyi tartıştırmak olduğunun altını çizen Özel, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yapılan tahliye başvurusuna değindi.

"BAHÇELİ'NİN SERBEST KALSIN AÇIKLAMALARI DA KIYMETLİYDİ"

Özel, şu sözleri sarf etti:

Ahmet Hocam ile başlamak isterim. Akın Gürlek atandığı günden itibaren CHP üzerinden ilk saldırı Esenyurt'ta başlamıştı. Yarın TBMM Komisyonu akademisyenleri dinleyecek. Daha önceki çözüm sürecinde de görüşüne başvurulan akademisyenlerden bir tanesi Ahmet Özer, maalesef bugün burada tutuklu. Bir tahliye başvurusunda daha bulunuldu. Bahçeli'nin serbest kalsın açıklamaları da kıymetli idi. Birkaç gün içinde Ahmet Özer hakkında yapılan başvuru değerlendirilecek. Serbest kalma durumu çıkarsa Meclis'teki komisyona katkı sağlamak üzere gidebilir. Özer'i Silivri zindanında bırakmak üzücü.

"CHP'Yİ BÖLMEK ÜZERİNE TARTIŞIYORLAR"

Görüştüğümüz arkadaşların morali iyi ama özellikle bu hafta çok daha iyiydi. Birisi Ankara mitingimiz ardından da Kurultay davasından kayyum gibi kararlar dururken ara kararın çıkması. Bu işlerin sonuç değil süreç olduğunu söylüyorduk. AK Parti yargı kolları başkanın yapmak istediği zaten partiyi tartıştırmak. Kendi partilerini büyütemedikleri için CHP'yi bölmek üzerine tartışıyorlar.

AK PARTİ VE MHP'Lİ YÖNETİCİLER TARAFINDAN TELEFON AÇILDIĞINI AÇIKLADI

Özel, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında da konuştu.

Mutlu'ya operasyondan önce AK Parti ve MHP'li yöneticiler tarafından telefon açıldığını bildiren Özel, şu sözleri sarf etti:

"'BİZE GELECEĞİNİ SÖYLERSEN DURDURABİLİRİM' DİYOR"

Hasan Mutlu'yu MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Hasan Bey'in eşi de dinliyor bunu. Cuma sabah da AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. 'Yarın sabah alacaklar seni. Bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor. Hasan Mutlu, savcıya da söylüyor bunu. Savcı gülüyor. Burası hukuk devleti mi?



Yani, 'ya AK Parti’ye katılacaksın, ya Silivri’ye atılacaksın.' Aydın’da nasıl işledi, Yalova’da işledi? Sistem Bayrampaşa’da işlememiş. Verdiği cevap şu; 'Hapis korkusuyla partimi satmam.' Hukuk kuşu şimdi çıkıp, 'Türkiye’de yargı bağımsızdır' diyecek. Siyasi yankesicilikle karşı karşıyayız. Millet artık önü gözünden de gönlünden de iktidardan da düşürür.

YILMAZ TUNÇ'A SESLENDİ: "ŞİMDİ YARGI BAĞIMSIZDIR DE..."

Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da seslendi.

Özel, "Şimdi hukuk kuşunun çıkma zamanı, Sayın Adalet Bakanımız hukuk kuşu, hukuklu saati var onun, günde 2 kere çıkıyor... Şimdi yargı bağımsızdır de... Hasan Mutlu, AK Parti ve MHP yöneticilerinin kendisini operasyondan önce aradığını savcıya söyleyip kayda geçirdi." ifadesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A "ZİHNİNİN BULANMASINI İSTEMEM AMA BULANMIŞ" SÖZLERİ İLE YANIT VERDİ

AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifalar hakkında açıklamasına da yanıt veren Özel, şu sözleri sarf etti: