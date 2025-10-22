Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a: Mikroba niye mikropluk yapıyorsun denmez

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay gündemi bitmek bilmiyor.

Kurultayların şaibeli olmasından kaynaklı açılan davalara ve itirazlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Bugün yeni bir gelişme daha yaşandı...

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

Lütfü Savaş'ın hamlesi, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel'e soruldu.

Özel, Lütfü Savaş ve 3 ismin iptal istemine oldukça sert tepki gösterdi ve şöyle dedi:

"LÜZUMSUZ İSİM"

"Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzumsuz ismin yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ YAKINDAN TANITACAĞIM KENDİSİNE"

Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz..."