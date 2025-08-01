Özgür Özel'den TUSAŞ'a ziyaret: Hepimizin gurur duyduğu bir tesis

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’ye (TUSAŞ) ziyaret gerçekleştirdi.

Özgür Özel, ziyaretinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Değerli arkadaşlar bugün TUSAŞ’ımızı ziyaret ettik. Kaan’ın hepimizi gururlandıran ilk uçuşundan sonra buraya bir ziyaret planlamıştık." ifadeleri ile sözlerine başlayan Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"BÜTÜN YERLEŞKEYİ GEZDİK"

Ancak sonra terör saldırısı gerçekleşti ve bir geçmiş olsun ziyaretine, başsağlığı ziyaretine dönüşmüştü ziyaretimiz. Ardından ülkenin yoğun gündemi, siyasetin yoğun gündemi içerisinde bugün heyetimizle birlikte TUSAŞ’ı ziyaret ettik.



Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Demiroğlu tarafından önce kurumla ilgili son güncel bilgilerin içinde olduğu kapsamlı bir sunum dinledik sabahın erken saatlerinde. Ardından da bütün yerleşkeyi gezdik. 1973 yılında Türkiye dış politikada aldığı kararlarla ambargo tehditleri altındayken ambargolar altındayken yerli ve milli bir savunma sanayimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, o günden bugüne yaşanan teknolojik gelişmelerle, insansız hava araçlarımız, kimseye bağlı olmadan üretilebilsin, geliştirilebilsin, rekabet edebilsin hem de tamamen bize ait olanları üretilebilsin diye kurulmuş.

"KAAN'IN KENDİ MOTORUYLA UÇABİLDİĞİ GÜNLERİ DE GÖRMEYLE İLGİLİ BURADAKİ AZMİ GÖRDÜK"

TUSAŞ’ı, bugün yerli ve milli, tamamen Türkiye’de üretilen bir milli muharip uçak olan Kaan’a kavuşabilsin diye atılan ilk adımlardan gelinen bu noktaya bütün kampüsü gezdik. O ilk hangarlardan bugün Kaan’ın üretildiği, Hürkuş’un, Hürjet’in üretildiği, Atak helikopterimizin, Gökbey’in üretildiği, Anka’nın, Aksungur’un, Anka 3’ün ve uzay sistemlerinin, uydularımızın üretildiği tesisleri gezdik ve inceledik.



Özel olarak tabii Kaan’ın motorunun da burada üretildiği, hedeflenen 2032 yılını ve Kaan’ın kendi motoruyla uçabildiği günleri de görmeyle ilgili, o konuyla ilgili buradaki azmi gördük. Desteklerimizi ilettik.

“HEPİMİZİN GURUR DUYDUĞU BİR TESİS”

Burası her zaman söylediğim gibi Türkiye’nin gözbebeği, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci 50'nci yılında 1973’ten bugüne gelene kadar üzerinde çok emek olan, çok sayıda siyasetçinin emeğinin olduğu, Türk mühendislerinin emeğinin olduğu, çok sayıda, on binlerce emekçinin emeğinin olduğu, hepimizin de gurur duyduğu bir tesis.

"BUGÜNKÜ ZİYARETİMİZ SON DERECE ÖNEMLİ OLDU"

Burasının hem Eskişehir’deki fabrikayla hem de buradaki kampüsle tüm ihtiyaçlarının her şeyin üzerinde bir hassasiyetle karşılanması, üzerine titrenmesi gereken bir kurum.



Bu konuda bizim vizyonumuz ne, ne durumdayız ve geleceğe Türkiye’ye bunları daha gelişmişini, daha iyisini, tamamen yerli ve milli olarak üretilenleri nasıl planlıyoruz; bu konudaki çalışmalarımız açısından da bugünkü ziyaretimiz son derece önemli oldu.

"TUSAŞ'IMIZLA GURUR DUYDUĞUMUZ BİR 2 SAAT 15 DAKİKADAN SONRA BURADAN AYRILIYORUZ"

Sabahın erken saatlerinde geldik ve yaklaşık iki saatlik, iki saati biraz geçen ziyaretimizden sonra, siyasetin yoğun gündemi içinde nefes aldığımız, çalışanlarımızla gurur duyduğumuz, tesisimizle gurur duyduğumuz, TUSAŞ’ımızla gurur duyduğumuz bir 2 saat 15 dakikadan sonra buradan ayrılıyoruz.

"KAAN YAKINDA ÜÇÜNCÜ UÇUŞUNA HAZIRLANIYOR"