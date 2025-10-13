Özgür Özel'e Ankara şoku: Kılıçdaroğlu'nun seçtiği isimler kazandı

CHP’de 24 Ekim’de görülecek şaibeli kurultay davası gölgesinde 39. Olağan Kurultay takvimi işliyor.

Mahalle delegelerinin seçimi ve ilçe kongrelerinin ardından sıra il kongrelerine geldi.

BÜYÜK KURULTAY ÖNCESİ SON DEĞİŞİMLER

Seçimlere katılım yüzde 40-50 oranında kalırken, bu hafta ve önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek il kongrelerinin ardından 39. Olağan Kurultay yapılacak.

Kongrelerin parolası ‘değişim’ olurken, Ankara’daki değişim sınırlı kaldı.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ YERİNİ KORUDU

Başkent'in 25 ilçesinin yalnızca 5’inde ilçe başkanı değişti.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçilen 20 ilçe başkanı koltuğunu korudu.

Keçiören, Kahramankazan ve Elmadağ’da mevcut başkanlar yeniden aday olmadığı için değişim yaşanırken, Ayaş’taki iki adaylı kongrede mevcut başkan seçimi kaybetti.

Çankaya’da ise bir süre önce Genel Merkez tarafından ilçe başkanı olarak atanan Ali Balta, tek aday olarak yeni başkan seçildi.

İL BAŞKANI YERİNİ KORUYACAK

Öte yandan, cumartesi günü gerçekleştirilecek Ankara il kongresinde, 38. Olağan Kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen mevcut başkan Ümit Erkol da tek aday olacak.