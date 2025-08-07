Özgür Özel'e yumruklu saldırı davasında duruşma ertelendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında saldırıya uğramıştı.

Selçuk Tengioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anma töreninin ardından yumrukla saldırdı.

Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan da tutuklandı.

Tutuklanan Tengioğlu, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tengioğlu hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenen duruşma saat 12.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde başladı.

Mahkeme heyeti duruşmayı 4 Eylül Perşembe gününe erteledi.

NE OLMUŞTU

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yapılan sorgulamada şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. ve oğlu B.T'yi öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.