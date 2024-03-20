31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.
Siyasi partiler de çalışmalarını yoğunlaştırarak mitingler düzenliyor.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, son olarak Trabzon'daydı.
Özgür Özel de aynı sözleri söyledi: Aramızda kalsın, anketlerde öndeyiz kazanıyoruz...
Burada vatandaşlara seslenen Özel, geçtiğimiz yıldan hatırlanan bir ifadeyi Trabzon'da kullandı.
Anketlerde önde olduklarını öne süren Özgür Özel, "Aramızda kalsın, kimseye söylemeyin, anketlerde öndeyiz ha, çok iyiyiz kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Özel'in kullandığı ifadeler, bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Ekrem İmamoğlu tarafından sıkça dile getiriliyordu.
En son İmamoğlu söylüyordu: Kaybedince dalga konusu oldu
Şehir şehir dolaşarak mitingler yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her gittiği yerde aynı cümleleri kullanıyordu.
Kalabalığa gaz vermek için "Kimseye söylemeyin. Size bir şey söyleyeyim aramızda kalsın, kazanıyoruz. Millet kazanıyor.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, sosyal medyanın diline düşmüştü.
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