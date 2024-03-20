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Özgür Özel'in konuşması Ekrem İmamoğlu'nu hatırlattı: Aramızda kalsın kazanıyoruz

Özgür Özel'in konuşması Ekrem İmamoğlu'nu hatırlattı: Aramızda kalsın kazanıyoruz Trabzon'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıl Ekrem İmamoğlu'nun dilinden düşürmediği 'Aramızda kalsın, kazanıyoruz' ifadelerini tekrarladı. Özel, ayrıca anketlerde önde olduklarını da öne sürdü.