Özgür Özel'in kurultay konuşmasında dış politika mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de yine kurultay telaşı var.

3 gün sürecek 39. Olağan Kurultayı'a start verildi.

Yeniden genel başkan seçilmesi neredeyse kesin olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk gün oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Delegelere hitap eden Özel, birçok konu başlığı altında değerlendirmelerde bulunurken dış politikaya ilişkin mesajları dikkat çekti.

"SELEFİLİĞE KARŞI SEKÜLERİZM YÜKSELİYOR"

Türkiye'nin hem Batı'nın bir parçası hem de Orta Doğu ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Özel, Orta Doğu'da laikliğin ve sekülerizmin yükseldiğini belirtti.

Orta Doğu'ya bataklık gözüyle bakmak yerine Türkiye'nin laiklik bakımında bölgeye örnek olması gerektiğini söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'NİN NASIL BİR ÖRNEK OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ"

"Türkiye'nin dış politikasında hem Batı ittifakının bir üyesi ve Orta Doğu'da orayı bataklık olarak gören değil, orayla doğru ilişkiler kuran ve CHP'nin bölgedeki tüm ülkelerde artık yükselen ve selefi yaklaşımlardan çok laikliğin ve sekülerizmin yükseldiği Orta Doğu'ya nasıl örnek bir parti, Türkiye'nin nasıl örnek bir ülke olduğunu göstereceğiz."