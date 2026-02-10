Kahramanmaraş’a hızlı trenle Doğu Akdeniz açılımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaşımda hayati öneme sahip olan unsurlardan demir yollarının altyapısına yönelik geliştirmeler devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden başlayarak Kahramanmaraş’a uzanacak hızlı tren hattına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, toplam 49 kilometre uzunluğunda planlanan Nurdağı-Kahramanmaraş Hızlı Tren Bağlantısı’nın proje çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Projenin, yapımı planlanan 235 kilometrelik Malatya–Narlı–Nurdağı Hızlı Tren Projesi’ne entegre edileceğini ifade eden Uraloğlu, proje tamamlandıktan sonra yatırım programına alınarak yapım sürecinin başlatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

SAATTE 200 KİLOMETRE HIZA UYGUN TASARIM

Bakan Uraloğlu, hattın yolcu ve yük taşımacılığına uygun şekilde planlandığını vurgulayarak çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarlanan demir yolu ile önemli bir kapasite artışı sağlanacağını söyledi:

Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun bu hatla, Kahramanmaraş’ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve kenti Türkiye’nin lojistik ağında daha güçlü bir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz.

DOĞU AKDENİZ LİMANLARINA DOĞRUDAN ERİŞİM

Hattın Nurdağı üzerinden Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep Hızlı Tren Hattı’na bağlanacağını belirten Uraloğlu, böylece Kahramanmaraş’ın Doğu Akdeniz limanları ve ana ticaret koridorlarıyla entegre edileceğini aktardı.

Bu bağlantı sayesinde Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgeleri’nde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri gibi ürünlerin Mersin ve İskenderun limanlarına demir yoluyla taşınmasının hedeflendiği bildirildi.

SANAYİ VE İHRACATA LOJİSTİK GÜÇ

Uraloğlu, bölgedeki demir ve krom cevherlerinin de demir yolu ile İskenderun Limanı’na ulaştırılarak uluslararası pazarlara sevk edileceğini belirtti. Proje ile Kahramanmaraş’ın Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında önemli bir yük toplama ve dağıtım merkezi haline geleceği vurgulandı.

BÖLGESEL KALKINMA VE İSTİHDAMA KATKI

Demir yolu altyapısının güçlenmesiyle sanayi, tarım ve lojistik sektörlerinin ivme kazanacağını ifade eden Uraloğlu, projenin uzun vadede istihdam ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca ağır taşıt trafiğinin azalmasıyla kara yolu üzerindeki yükün hafifleyeceği, gelişen lojistik altyapının yeni sanayi ve depo yatırımlarını da kente çekeceği kaydedildi.