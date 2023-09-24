Öznur Küçüker Sirene'den Araplara ırkçılık yapanlara sert tepki Körfez ülkelerinde gelen turistlere yönelik artan ırkçılıkla ilgili Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sirene, "Araplar tarihte bize ihanet etti" diyen kimseden "İngilizler tarihte topraklarımızı işgal etti" lafını duyamazsınız" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Son dönemde bazı kesimler tarafından ülkemize Körfez ülkelerinden gelen turistlere yönelik saldırılar başladı.

Öyle ki bu saldırılar hem Türkiye'nin imajını zedelerken hem de turizmi kötü anlamda etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da yaşanan bir olay son dönemde artan ırkçılığın en net göstergesi oldu.

İki Arap turist arasındaki sözlü tartışma esnasında, bir şahsın turiste yumruk attığı görüldü.

Darbenin etkisi ile yere yığılan turistin yardımına çevredekiler koştu. Yaralanan turistin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Trabzon'da yaşanan olay Körfez basınında yankı buldu

Daha sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı, yaralanan turist ise tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Yaşanan olay Körfez basınında geniş yankı bulunca 'Türkiye'ye gitmeyin' çağrıları yapıldı.

Daha sonra ise turistlere yönelik çeşitli tahrikler devam etti.

Hal böyleyken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"İngilizler topraklarımızı işgal etti lafını duyamazsınız"

Sirene, 'Araplar tarihte bize ihanet etti' diyen kimselerden, 'İngilizler topraklarımızı işgal etti' cümlesinin duyulamayacağını belirtti.

Bu söylemlerde bulunan şahısların ezbere konuştuğunu ve samimi olmadığını da söyleyen Sirene, "Samimiyetsiz, sığ, ezbere konuşan, birileri tarafından yönetilip yönlendirilen (hatta fonlanan) bir kitle." dedi.

Sirene'nin paylaşımındaki ifadeleri şöyle:

"Araplar tarihte bize ihanet etti" diyen kimseden "İngilizler tarihte topraklarımızı işgal etti" lafını duyamazsınız. "Hiçbiriniz Türk değilsiniz" diyen kimseden Avrupa'da bir Türk'ün başına bir olay geldiğinde tepki duyamazsınız. Hatta bir de Türk gurbetçi düşmanlığı yaparlar. Samimiyetsiz, sığ, ezbere konuşan, birileri tarafından yönetilip yönlendirilen (hatta fonlanan) bir kitle."