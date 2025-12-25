Pazar günü market yasağı 2026: Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Hangi marketler kapatılacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'deki alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirecek dev bir adım atılıyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ve TESK’in ortak mutabakatıyla, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması yönündeki talep Ticaret Bakanlığı’nın masasına geldi.

"Aileyle Pazar" sloganıyla başlatılan bu girişim, hem küçük esnafı korumayı hem de çalışan verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Haberin akabinde ise vatandaşlar "marketler pazar günü kapalı mı olacak", "hangi marketler pazar günü kapatılacak" merak ediyor.

PAZAR GÜNÜ MARKET YASAĞI 2026

Esnaf, sanatkârlar ve perakende sektörünün temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde ortak görüş bildirdi.

Sektör temsilcileri, nihai karar için gözlerin Ticaret Bakanlığı’na çevrildiğini açıkladı.

Eğer Ticaret Bakanlığı, sektör temsilcilerinin sunduğu bu ortak talebi onaylarsa, Türkiye genelindeki tüm ulusal ve yerel zincir marketler pazar günleri kepenk açmayacak.