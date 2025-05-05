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DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden yeni bir görüntü daha paylaştı.

Terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen bir mağara bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği duyuruldu.

"TERÖR YUVALARINA KİLİT VURUYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz.

Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara tespit etti.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi." denildi.