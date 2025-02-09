Pençe-Kilit Bölgesi’nden acı haber: Güvenlik korucusu kalp krizi geçirdi

İHA
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi..
Bölgede görevli güvenlik korucusu Hamza Ayaz, istirahat ettiği sırada kalp krizi geçirdi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kalp krizi geçiren Hamza Ayaz, hayatını kaybetti.
Ayaz için Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Törene Vali Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve güvenlik korucusu Ayaz’ın silah arkadaşları katıldı.
Ayaz'ın naaşı tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu, duaların ardından helikopter ile memleketi Mardin’in Dargeçit ilçesine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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