Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 605 terörist öldürüldü Mehmetçik, terör hedeflerine yönelik Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bugüne kadar 605 teröristi etkisiz hale getirdi.

AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hudut güvenliğini ileriden sağlamak için Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'tan başlattığı Pençe operasyonlarına Sinat-Haftanin ile devam etti, ardından operasyon alanı Metina ve Avaşin-Basyan ile genişletildi.

Teröristlerin Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesine doğru kaçması üzerine 17 Nisan 2022'de söz konusu bölgeye yönelik Pençe-Kilit Operasyonu için harekete geçildi.

Irak'ın kuzeyinden sınırlara doğru gerçekleştirilen saldırılara kilit vurulması amacıyla planlanan operasyon aynı gün geniş çaplı hava harekatıyla başladı.

605 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre Mehmetçik, söz konusu harekat kapsamında bugüne kadar 605 teröristi etkisiz hale getirdi, terör örgütüne ait değişik çaplarda 1343 silah ve 706 bin 650 mühimmat ele geçirdi.

Komandolar, operasyon bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan 670 mağara ve sığınağı da yok etti.

Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan 2 bin 284 mayın ve el yapımı patlayıcı da imha edildi.