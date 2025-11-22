Pervin Buldan'dan 'ana muhalefet' çıkışı: CHP'nin İmralı kararını eleştirdi

- Pervin Buldan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştirerek "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir" dedi.
- Bu açıklama sonrası Buldan, sosyal medya paylaşımını sildi.
- CHP, İmralı ziyareti kararına rağmen 'Terörsüz Türkiye' sürecine desteğini sürdüreceğini belirtti.
Türkiye'nin takip ettiği toplantı...
'Terörsüz Türkiye' sürecinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nın 18'incisi yapıldı.
GÜNDEM İMRALI ZİYARETİ
Görüşmenin ana gündem maddesini İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret oluşturdu.
CHP İMRALI'YA GİTMEYECEK
Toplantıda CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldığını açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye sürecine desteğimiz devam edecek." dedi.
BULDAN'DAN TEPKİ
DEM Partili İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.
ANA MUHALEFET ÇIKIŞI
Buldan, yaptığı çok kısa paylaşımda "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMINI SİLDİ
Daha sonra Pervin Buldan, yaptığı paylaşımı gelen tepkilerin ardından sildi.