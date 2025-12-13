Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter'in annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Ulu'nun ifadesinde, "Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi.

VERDİĞİ İFADE TUTANAĞI ENSONHABER'DE

Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter'in verdiği ifade ortaya çıktı.

Söz konusu belge Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş tarafından paylaşıldı.

"ŞU ANKİ İFADEM DAHA DOĞRU"

Cinayet iddialarını reddeden Gülter, ifadesinde şu ifadeler yer verdi:

Benim savcılıkta size verdiğim ifademe okuduğunuz üzere “ben annemin aşağı nasıl düştüğünü görmedim sadece arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum” demiştim ama aslında ben annemin elbisesini de gördüğümü hatırlamıyorum şu anki ifadem daha doğrudur çünkü ben o sıralarda da sürekli bayılıp rahatsızlandığım için hastanede diyazem gibi sakinleştiriciler veriyorlardı o yüzden muhtemelen kendimde değildim. Şu anki ifadem daha doğru ben elbise görmedim baktığımda annem gözükmüyordu.



İlk polis merkezinde verdiğim ifademe okuduğunuz üzere “annem gül oynadığı sırada bir anda ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü” gibi bir ifade var ama ben nasıl ifade verdiğimi ve ne söylediğimi hatırlamıyorum çünkü ben hastanede yoğun diyazem gibi sakinleştiriciler almıştım o zaman ne söylediğimi hatırlamıyorum şu anki ifadem daha doğrudur.

"OLAYLARI KARIŞTIRIR OLDUM"

Savcılıkta size verdiğim bir ifademde “annem oynayarak benim yanımdan arka cama doğru geçti” demiştim. Şimdi size az önce verdiğim ifadede cama doğru nasıl geçtiğini fark etmedim dedim ama şuan düşündüğümde biz oynuyorduk dolayısıyla oynayarak yanımdan geçtiği daha mantıklı geliyor.



Yanımdan geçtiğini gördüm her halde ama tam olarak hatırlamıyorum. Daha doğrusu ben bu konuyla ilgili çok ifade verdiğim ve konuştuğum için artık olayları karıştırır oldum.

'ANNEM ÖLSÜN İSTİYORUM' MESAJI SORULDU

Bircan’a annem hakkında öldürmekle ilgili attığım mesajları annemin vefatından 4 ay önce atmıştım. Haziran ayıydı annem de Bircan abla ile kavgalıydı. Annemle muhtemelen Kervan yüzünden kavga etmiştim ve sinirliydim o sinirle Bircan’a mesaj atmıştım.



Mesajda "bıktım bundan, annem ölsün istiyorum, çevrende birileri var mı senin çevren geniştir, senin çevren çok" gibi mesajlar yazdım o da annemle kavgalıydı o da bana anneme yönelik sözler söylüyordu.

"O GÜN ANNEM 3,5 ŞİŞE ŞARAP İÇTİ"

Şirince'ye gittiğinden beri şarap içmeye başladı. Daha önce alkol kullanırdı ama şarap içmeye yeni başlamıştı. O gün annem yaklaşık 3,5 şişe şarap içti. Film izlediğimiz sırada ben bir ara odama geçip eski nişanlım olan Kervan’la yaklaşık 20 dakika görüntülü konuştum. Ben geri salona geldiğimde Sultan’la annem film izlemeye devam ediyorlardı. Ben içeri geldikten bir süre sonra filmi kapattık.



Annem zaten ben içeri telefonla konuşmaya gittiğim için “suçun filmin içine” dedi. Daha sonra müzik açtık. Üçümüz beraber müzik eşliğinde eğlendik. Daha sonra Sultan’la ben odaya geçtik.



Ben odada Kervan ve Çiğdem abla ile görüntülü konuştum. Sultan benim yanımda oturuyordu. Ben iki defa salona gidip geldim. Odada Kervan’la konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçmişti. Ben yüzüğü atacağım tarzında konuşmuştum ve benim hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. Sultan’la konuştuğumuz sırada annemin öğrenme ihtimaline karşı Sultan’a “düştü derim, yada aldırırım” demiştim.

"BİRBİRİMİZİ MINCIKLARDIK"

Bu sırada salondaki televizyonda Sultan’ın telefonuna bağlı bir şekilde müzik çalıyordu. Emin olmamakla birlikte kapının kapalı olduğunu hatırlıyorum. Biz odaydık. Odada da telefon açıktı. Sultan’la beraber benim telefonumdan Sultan’a "Malkata" şarkısını açmasını istedim. Sultan Malkata şarkısını benim telefonumdan açmıştı.



Biz Sultan’la Malkata oynarken annem içeri geldi. Sultan’ın elinden tutup Malkata gardırobunun arasında dans ediyordu. Sultan bilmediğini söyledi. Üçümüz odada dans etmeye başladık. Biz kapı ile gardırobun arasında dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi mıncıklardık.



Bana söylendiği gibi “bırak beni bırak” gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir. Zaten sonrasında annem o sırada bize “orospu” dedi. Ama bunu kızdığı için söylemedi.

"BEN HİÇBİRİNİ HATIRLAMIYORUM"

Sonrasında annem müziğin sesini açmamızı istedi. Sultan gardırobun önünde yüzüne bakıyordu. Yüzünde dikiş izi vardı. Sultan dikiş izine sürekli bakıyordu. Ben de o sırada Sultan’ın yanında oynuyordum. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde "güm" diye bağırarak aşağıya indim.



Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi görmeyince "koş" diye bağırdım. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu ancak ben hiç birini hatırlamıyorum.

"NASIL DÜŞTÜĞÜNE DAİR BİR FİKRİM YOK"

Sultan’ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan’la aramda herhangi bir problem yok.



Sultan’la biz çok yakın arkadaştık. Ancak Sultan kaza yapmadan önce eski sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullanmışlar. Ben bunu duymuştum. Hatta kazadan önce Sultan kokain kullandığını bana söyledi. Kaza sırasında da sevgilisi ile beraber metamfetamin kullandıklarını duydum.

DOSYAYA GİREN UYUŞTURUCU TESTLERİ

Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu. Test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkıp ona suç atacağımızdan dolayı avukatım Merve Uçanok’a "siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz" demişti.



Aynı yerde oturduğumuzdan dolayı tanıdığım Hülya ve Bircan abla tam hatırlamamakla birlikte cenaze günü ve ertesi günü Sultan’ı korkutmuşlar. “Başınız belaya girecek, Tuğyan uyuşturucu kullanıyor, senin üstüne iftira atar” şeklinde söylemişler.

"ANNEM İLE ARAMDA BİR SIKINTI YOKTU"

Bunları bana Sultan çok sonra anlattı. Sultan’ın aleyhime vermiş olduğu ifadelerin bundan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü aramızda herhangi bir husumet yoktur. Hatta bu süreçte bana en çok Sultan destek olmuştur. Benim annemle aramda uyuşturucudan, paradan, eski nişanlım Kervan’dan kaynaklı ya da herhangi bir sebepten kaynaklı bir sıkıntı yoktu.



Benim “annemi öldürmek istiyorum” şeklindeki mesajlarım hatırladığım kadarıyla Haziran ayında Bircan ablaya attığım mesajlardır. Ancak annemle o zaman kavga etmiştik ve ben 21 gün kadar eve gitmemiştim. Anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdığım bir mesajdı. Daha sonrasında kardeşim Tuğberk annem ile beni barıştırmıştı.

"'BİZE YURTDIŞINDA GİDİN SİZİ TUTUKLARLA TOPLUM BASKISINDAN' DEDİ"