Ömer Çelik'ten CHP'li Milletvekili'ne tepki: Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürüyor.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2026 yılı bütçesi üzerine konuşması sırasında gerginlik çıktı.

TBMM'DE SİNİRLER GERİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Özkan'ın konuşmasını bağırarak yapmasına tepki göstermesi üzerine CHP milletvekilleri ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma başladı.

CHP ve AK Parti milletvekillerinin sözlü tartışması kavgaya dönüşerek, iki parti milletvekilleri arasında arbede çıktı.

YÜKSEK SES KAVGASI ÇIKTI

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek Genel Kurul'da yüksek sesle de konuşulabileceğini herkesin yerini bilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Adan'a "Keşke hatip kürsüden bağırırken 'Bu kadar bağırmanıza gerek yok' diye uyarsaydınız." diye cevap verirken, CHP'li Emir'e ise "Kimin ne konuşacağını, benim de ne zaman konuşacağıma Sayın Murat Emir belirleyemez." dedi.

"YAPILAN SAYGISIZLIĞI KINIYORUZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından eleştiride bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yapılan saygısızlığı kınıyoruz." dedi.

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında bu saygısızlığa karşı CHP'nin gereğini yapması gerektiğini belirten Ömer Çelik, "Adabına uygun olarak özür dilenmelidir" dedi.

"SİYASETİN ADABINA UYGUN OLARAK ÖZÜR DİLENMESİ GEREKİR"

