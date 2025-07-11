PKK’nın silah bırakacağı eylemi yüzlerce basın mensubu takip ediyor

'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün kritik bir dönemece giriliyor.

PKK’nın bugün itibarıyla silah bırakma sürecine resmen başlaması bekleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen ve çok boyutlu yürütülen çözüm sürecinde somut adımların atılması öngörülüyor.

GAZETECİLER AKIN ETTİ

Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü, Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Dukan bölgesinde silah bırakma eylemi gerçekleştireceğini açıkladı.

Bugün saat 12.00 civarında gerçekleştirilecek eylem öncesi dünya basınından yüzlerce gazeteci Süleymani’ye kentine bağlı Dukan bölgesinde eylemi takip etmeye geldi.

ALANA ALINMAYACAKLAR

Edinilen bilgilere göre basın mensupları araç ve gereçleri ile eylemin yapılacağı alana alınmayacak.

Saat 11.45 ile 14.00 arasında yapılması ön görülen eylem, alandan canlı yayınla basın mensuplarına ulaştırılacak.