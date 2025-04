PÖH'ten kuruluş yıl dönümü mesajı: Güçlü şekilde her an göreve hazırız

AA & Ensonhaber

Türk Polis Teşkilatının 'Pençe' ve 'Gece Şahinleri' olarak tanınan Özel Harekat (PÖH) timleri, zorlu görevlerde her an göreve hazır olmak için yoğun eğitimlerden geçiyor. Terörle mücadele, suçla mücadele ve çeşitli operasyonlarda hayati rol üstlenen bu timler, sadece zorlu arazi koşullarında değil, her türlü durumda etkin bir şekilde görev yapabiliyor.

Yerli silahlarla operasyonlara katılan PÖH timleri, görevleri sırasında 50 kilogramlık ekipmanlarını da taşıyarak büyük bir güç ve dayanıklılık sergiliyor. Gönüllülük esasına göre seçilen bu özel birlikler, aldıkları eğitimlerle zorlu koşullara karşı dayanıklı hale gelerek, her türlü operasyona hazırlıklı olmak için sürekli kendilerini geliştiriyor.

Bireysel ve ekip eğitimlerinde gösterdikleri özveriyle kendilerini sürekli yenileyen timler, suçlulara korku, vatandaşlara ise güven veriyor. Zorlu süreçlerden geçerek görev başına çıkan PÖH timleri, halkın güvenliği için her an göreve hazır olmaya devam ediyor.

"HER AN GÖREVE HAZIRIZ" MESAJI

Erzurum'daki PÖH timleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünde, zorlu eğitim süreçlerini ve başarılı atış talimlerini tamamlayarak 'Her an göreve hazırız' mesajı verdi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, özel harekat polislerinin emniyetin 'kartal yuvası' olarak bilinen en önemli birimlerinden olduğunu belirtti:

Özel harekat, özellikle kırsal alanlarda, şehir içi operasyonlarda, uçak ve tren gibi ulaşım araçlarına yönelik güvenlik operasyonlarında ve organize suçlarla mücadelede çok önemli birimimizdir.

Yırtar, özel harekat timlerinin önemini şu şekilde vurguladı:

Gece gündüz demeden her türlü iklim koşulunda, gereken teçhizatlarla operasyonlara katılabilen birliklerimiz, kartal pençemiz ve gece şahinlerimizdir. Bu birliklerle gurur duyuyoruz. Mevsim koşullarından bağımsız olarak kırsalda ve şehirde hizmet veren özel harekatçılarımız, sürekli zinde kalıp her an göreve hazır olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Görevde olmayan timler de her gün spor yaparak, psikolojik ve fiziksel olarak hazırlıklarını tamamlıyor.

Yırtar, özel harekat timlerinin sadece ilde değil, çevre illerde de kritik operasyonlara katıldığını belirterek, "Ekiplerimiz sürekli aktif durumda ve yıl boyunca 365 gün boyunca operasyona çıkıyorlar" diye konuştu.

Güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan bir özel harekat polisi ise, PÖH’lerin vatanını, milletini ve bayrağını korumak uğruna canını feda etmeye her zaman hazır olduğunu ifade etti: