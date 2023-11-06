Tutuklanan Polat çiftinin hakimlikte verdiği ifadeler ortaya çıktı Tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın hakimlik ifadelerinin detayları belli oldu. Engin Polat, "Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım. Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz" şeklinde ifade verdi.

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ensonhaber.com

Gösterişli hayatlarını sosyal medyada paylaşarak ün sahibi olan, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Polat çifti hakkında savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısı ve çiftin hakimlik ifadelerine ulaşıldı.

Savcılık, sevk yazısında şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki şirketlerden başka firmalara gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini kaydetti.

Düzenlenen sahte faturaların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporu ile tespit edildiği belirtilen sevk yazısında, "MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak sonuç olarak Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta" ifadelerine yer verildi.

İfadeleri 3 cumhuriyet savcısı tarafından alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındı.

Dilan Polat ve Engin Polat dahil 12 şüpheli tutuklandı

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık; Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Hakimlik ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına karar verirken 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Dilan Polat: Ben sadece reklam yapıyorum

Dilan Polat'ın, "Benim ortağı olduğum şirketler güzellik merkezidir. Kadınlara güzellik ile ilgili hizmetler veriyoruz. Ben reklam yüzüyüm. Aile şirketlerimizin ürün tanıtım reklamlarını yapıyorum, şube reklamlarını yapıyorum. Kendi güzellik merkezimde bulunan çalışanların eğitimleri ve disiplinleri ile ilgileniyorum. Benim asıl işim reklamdır. Ben sadece reklam yapıyorum. Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum, vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasa dışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye şahitlik etmedim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

"Bahsin ne olduğunu bilmem"

Dilan Polat, ifadesinin devamında, "Ben bahsin ne olduğunu bilmem. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Böyle bir şeyi kimseden duymadım. Biz aileyiz, örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem, işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Üzerime atılı suçları ben işlemedim, bunlar ile bir alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

Engin Polat: Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz

Engin Polat'ın ise ifadesinde, "Biz 6 firmadan oluşan bir aile firmasıyız. Güzellik merkezlerimiz var, cihaz ve ürün satış firmamız var, kozmetik satış firmamız var, inşaat firmamız var. Eğitim firmamız var, orada sertifika vermekteyiz. 3 firmanın doğrudan yönetimi bendedir. Bu şirketler Dilan Polat A.Ş., Milda Gayrimenkul A.Ş., Dilan Polat Estetik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.'dir. Diğer firmalar da babam, kardeşim ve Metin Yılmaz'ın eşi Nilgül Yılmaz'a aittir. Dipo Medikal, babamın firmasıdır. Rise and Shine firmasını vekâleten babam yönetmektedir. Özellikle benim yönetici olduğum 3 firmayı ben takip ediyorum. Bizim tüm tedarikçilerimiz Türkiye'dedir, bunlar bilindik firmalardır. Bunlar bize faturalarını keser. Biz ürünlerimizi alırız. Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz" dediği belirtildi.

"Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım"

Engin Polat, "Vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz. Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır. Paraları topladığım bir şirket genel olarak yoktur. Bu paralar ile araç, gayrimenkul aldığım olmuştur. Bunları yatırım için yaptım. Bunları para aklamak için yapmadım. Ticari faaliyetten kazandığım paralar ile aldım. Kredi fizibilitemi yükseltmek için 2022 Aralık'ta Milda Gayrimenkul'ü kurduktan sonra bütün mallarımı oraya taşıdım. Bunun sebebi inşaat projesine başlayacak olmamdı. Ruhsat çıkmak üzereydi fakat bu olaylar nedeniyle hesaplarıma bloke gelmesi nedeniyle bu işlem durdu. İhtiyaç olduğunda elden bankalara para yatırıp çekebiliyoruz. İki firma arasında o anda ticaret olmadığı için nakit ihtiyacı olduğunda bu şekilde elden para alıp yatırıyoruz. Benim yasa dışı bahis ile bir ilgim yoktur. Ömrüm boyunca bahis bile oynamadım. Benim eski ikametgâhım sistemde kayıtlıydı. Bu olaylar çıkınca tarafıma tebligat yapılmasında sıkıntı olmasın diye babamın adresine 10-15 gün önce adresimi taşımıştım. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" sözleriyle ifadesine devam etti.