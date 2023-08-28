Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 39 gözaltı Kağıthane'de Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütünde faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmadı...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyon sırasında, belirlenen adresten polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırı sırasında yaralanan polis memuru Hakan Telli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekiplerden yeni operasyon

Bunun üzerine ekipler bir kez daha harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin koordinesinde, saldırıyı yapan suç örgütüne yönelik yeni bir baskın düzenlendi.

Örgütle irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahıslar tespit edildi.

"39 şüpheli gözaltına alındı"

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.

Yerlikaya paylaşımında, operasyona ilişkin şu bilgilere yer verdi:

“Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı."