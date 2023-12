Prens Harry bir kez daha kaybetti! O gazeteye tazminat ödeyecek The Mail on Sunday Gazetesi'ne açtığı iftira davasını kaybeden Prens Harry'nin ne kadar tazminat ödeyeceği belli oldu.

İngiliz Kraliyeti'nin asabi çocuğu Prens Harry, girdiği bir davayı daha kaybetti.

Harry, Daily Mail ve Mail yayıncısı Associated Newspapers Ltd (ANL) şirketine karşı, güvenlik düzenlemeleriyle ilgili 2022 tarihli bir makale nedeniyle iftira davası açtı.

Londra'da görülen davayı kaybeden Harry, 50 bin sterlin tazminat ödemeye hazırlanıyor.

Mahkemeden ret yedi

Yüksek Mahkeme, The Mail on Sunday ve Daily Mail'in yayıncısı Associated Newspapers'ın, Harry adına halkla ilişkiler danışmanlarının açıklamalarının yanıltıcı olabileceğini gösterdiğine karar verdi ve Prens Harry'nin talebini reddetti.

"Dürüstlüğüme saldırı"

Dava, Harry'nin İçişleri Bakanlığı'na karşı yürüttüğü yasal mücadele hakkında Şubat 2022'de yayınlanan bir makaleye odaklanıyordu. Makalede, Harry'nin halkla ilişkiler danışmanlarına dayandırılarak, Prens'in İngiltere'deki koruma polisleri için kendisinin para ödemeyi teklif ettiği bilgisi yer alıyordu.

Makale ayrıca İçişleri Bakanlığı'na veya Ravec olarak bilinen Kraliyet Ailesi ve Tanınmış Kişilerin Korunması İcra Komitesi'ne böyle bir teklifte bulunulmadığını ve Harry'nin halka ilişkiler çalışanlarının basında çıkan haberleri etkilemeye çalıştığını iddia ediyordu. Prens ise gazetede yayımlanan makalenin "dürüstlüğüne ve güvenilirliğine bir saldırı" olduğunu iddia etti.

Gazete aksini savundu

The Mail on Sunday, iddiaya itiraz etti ve makalesinin dürüst bir görüş ifade ettiğini ve Harry'nin itibarına zarar vermediğini savundu.

Geçen hafta Yüksek Mahkeme'de, Prens Harry'nin güvenlik sayısının düşürülmesi kararının "yasa dışı ve adil olmadığı" yönündeki iddiasıyla ilgili ayrı bir duruşma yapıldı. Bu davayla ilgili kararın daha sonraki bir tarihte verilmesi bekleniyor.