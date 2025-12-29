Hakkari, Mardin, Van ve Diyarbakır'da kar nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eğitime kar molası...

Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkisini hissettiren kar yağışı ve fırtına nedeniyle yarın (30 Aralık Salı) okulların tatil edildiğine dair bilgiler gelmeye başladı.

Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışlarının ülke genelinde bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

İLK HABER MARDİN'DEN GELDİ

Mardin Valiliği, meteorolojiden gelen dondurucu soğuk ve buzlanma uyarılarının ardından vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla yeni bir açıklama yaptı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, il genelindeki tüm okullarda eğitime verilen ara 3O Aralık Salı gününü de kapsayacak şekilde uzatıldı.

DİYARBAKIR'DA OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ

Öte yandan Diyarbakır Valiliği de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü 1 gün süreyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

VAN VE HAKKARİ DE ÜST ÜSTE AÇIKLADI

Van ve Hakkari Valilikleri de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamalarda, meteorolojik değerlendirmelere göre iki gündür devam eden kar yağışının süreceği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının artma riskinin bulunduğu belirtildi.