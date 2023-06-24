Putin'in eski röportajı yeniden gündem oldu: İhaneti affetmem! Paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, darbe girişiminde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ise hainlikle suçladı. Putin'in sabah saatlerinde yaptığı açıklama sonrası ise verdiği bir röportaj gündem oldu.

Rusya, Ukrayna savaşı devam ederken büyük bir krizin için girdi. Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı Paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, askeri darbete teşebbüs etti. Putin sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ise "Özel askeri harekat bölgesinde savaşan Wagner savaşçıları birer kahraman. İsyan başlatanlar onlara ihanet etmiş oldu" dedi. Paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, bu açıklamanın ardından da teslim olmayacaklarını söyledi. Rusya'da yaşanan bu gelişmeler, akıllara Putin'in verdiği eski bir röportajı getirdi. "İhaneti affetmem" dedi Putin'in eski bir röportajı sosyal medya üzerinden yeniden gündem oldu. Yapılan kalkışmayı ihanet olarak değerlendiren Putin'e, "Affedebilir misiniz?" sorusu yöneltilmişti. Putin'in verdiği cevap ise adeta bugünleri özetler niteliğinde. İşte o röportajın detayları; Gazeteci: Affedebilir misiniz? Putin: Evet, ama her şeyi değil. Gazeteci: Neyi affedemezsiniz? Putin: İhanet. Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü Haberin Detayları