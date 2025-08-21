Rasim Ozan Kütahyalı ile Defne Samyeli arasında Türklük-Türkiyelilik atışması

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİĞİ VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ülkemiz Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir dönemeçten geçiyor.

40 yıllık terör belasından kurtulmak için süreç devam ederken, Fenerbahçe'ye sponsor olan Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya'nın sponsorluk töreninde yaptığı konuşmada "Türkiyelilik" çıkışı gündeme bomba gibi düştü.

Yankı uyandıran bu ifade kimi kesimlerin tepkisini çekti, kimilerinin ise desteğini aldı.

Tartışmalar devam ederken ünlü sunucu Defne Samyeli'nin katıldığı bir programda “Türk’üm ben, Türkiyeli değil, Türk’üm.” ifadeleri gündem oldu.

Ensonhaber YouTube kanalında gündemi yorumlayan Rasim Ozan Kütahyalı da Samyeli'nin bu sözlerini değerlendirdi.

Türkiyelilik kavramının Türkler için üretilmediğine dikkat çeken Kütahyalı şunları söyledi:

"TÜRKİYELİLİK, TÜRKLER İÇİN ÜRETİLMİŞ BİR FORMÜL DEĞİL"

"Ben de Türk’üm. Yedi ceddimle Türk'üm. 'Türkiyelilik' biz Türkler için üretilmiş bir kavram değildir. 'Türkiyeli' kavramı, bu topraklarda yaşayan, ana dili Türkçe olmayan, 'Ben Kürdüm ama Türkiyeliyim, Ben Ermeniyim ama Türkiyeliyim' demek isteyen insanlarımız için üretilmiş bir formüldür. Biz Türkleri ilgilendirmez.

"HERKES SOPA ZORUYLA TÜRK'ÜM DESİN İSTİYORSANIZ BU FAŞİZMDİR"

Ama siz, Türkiye'de yaşayan herkes zorla, sopayla, dayakla kendine Türk'üm desin istiyorsanız bunun adı ırkçılıktır, bunun adı faşizmdir.

İlber Ortaylı da bunu anlamadı, Ersan Şen de bunu anlamadı, şimdi bir de Defne Samyeli bu halta karıştı.

"DEFNE SAMYELİ MALATYALI ALEVİ BİR AİLENİN KIZIDIR"

Defne Samyeli aslen Malatyalı. Bir asker kızı. Babasının, dedesinin kökenleri Malatyalı Alevi diye bilinirdi. Bu konuşulurdu. Ta 2015'lerde bu bir röportaj verdi; Babam İstanbullu... Seneler sonra bunu inkâr etti. Belki de Alevilik konusunun gündeme gelmesini istemedi. Alevi Kürt de olabilir bilmiyorum...

"BUNLAR PATOLOJİK HADİSELER"

Siz hem Osmanlı mirasına küfrediyorsunuz hem de 'İstanbulluyum' diye övünüyorsunuz. Bunlar hep patolojik ve travmatik şeylerdir.

Defne Türk'üm diyorsa Türk'tür... Niye? Asimile olmuş, Türk'üm diyor. Olabilir.

Siz zorla insanlara 'Türk’üm' diye Nazi zulmü mü yapacaksınız? 'Ben Türkiyeliyim ama Türk değilim' diyen kardeşlerimizin hepsini kucaklamamız lazım. Hepsi bu ülkenin birinci sınıf insanları. Irkçılık ve faşizm yapmayın."

Kütahyalı'nın bu sözlerine Samyeli yazılı açıklama ile cevap verdi.

"BÖYLE BİR YALANI NASIL SÖYLEYEBİLİYORSUN"

Samyeli şu ifadeleri kullandı:

"Şu an bir prensibimi çiğniyorum; zira ipleri başkalarının elinde, maması nereden gelirse ona göre söylem, taraf, parti ve dil değiştiren trolleri genelde muhatap kabul etmem. Bunların neye hizmet ettiklerini zaten şanlı geçmişleri ortaya koyuyor.

Bu zat benim "Türkiyeli değil, Türk'üm.” sözlerimden kendine vazife çıkarmış. Sanki beni, babamı, atalarımı kendisi doğurmuş gibi Malatyalı ve Alevi olduğumu öyle kendinden emin çığırıyor ki...

İlahi ROK... İnsanlarla ilgili böyle bir yalanı nasıl söyleyebiliyorsun? Ben Türk'üm dedim diye niye böyle tetiklendin? Sana verilen görev icabı mı? Etnik kimlik vurgularıyla 'ulus devlet' birliğini yok etmek amacıyla mı her gündeme maydanoz oluyorsun?

"MALATYALI DA ALEVİ DE DEĞİLİM"

Merak etme. Ateş olsan ancak cirmin kadar yer yakarsın. O da fazla hükmü olan bir yer değil, sen de farkındasındır. Bana iyi kulak ver şimdi: Malatyalı ve Alevi de olabilirdim. Bu yine Türk olduğum gerçeğini değiştirmezdi. (Bunu anlamıyor olmalı:)

Malatyalı ve Alevi vatandaşlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Malatyalı da, Alevi de değilim. Ve hatta başka akıl yoksunu tetikçilerin iddia ettiği gibi Sabetayist de değilim.

"İSTANBUL DOĞUMLUYUM"

Nerede doğduğum hiç önemli olmamakla birlikte, İstanbul doğumluyum.

Bu adamı yine muhatap olarak ciddiye almazdım; ne var ki cüretkarlık ve yalancılıkta yeni bir seviye belirlerken yine adımı kullandığı için bunu görev bildim.

Kimlerin 'Türkiyeliliği' lanse etmek için görevlendirildiğinin altını çizmek istedim. Bunların sözüne itibar eden zaten ya kasıtlıdır, görevlendirilmiştir, ya troldür ya da akıl yoksunudur.

Olur ya saf vatandaşlarımız vardır bunların geçmişte nerelerde durduğunu neleri savunduğunu bilmezler.

Hadi bugün bunu hatırlatmak, fikri olmayanın aklına getirmek de vatanını seven bir Atatürk sevdalısı olarak benim görevim olsun."