Rasim Ozan Kütahyalı: Mansur Yavaş hakkında da yolsuzluk soruşturmaları açılırsa, şaşırmayın

Rasim Ozan Kütahyalı'nın merakla takip edilen gündemi değerlendirdiği program devam ediyor.

Son programda, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olan Murat Kapki konusuna değinen Kütahyalı, Mansur Yavaş hakkında belediyeye ait çok sayıda mülkiyete yandaşlarına sattığı yönündeki haberlere dikkat çekti.

"MURAY KAPKİ'NİN İTİRAFLARINI ANLATAN DETAYLI BİR YAYIN YAPACAĞIZ"

Rasim Ozan Kütahyalı, bu kapsamda şunları söyledi.

Ben Japonya'dayken Murat Kapki de itirafçı oldu. Murat Kapki birçok şey anlattı. Bu konuda yeni bir gelişme, Murat Kapki'nin itiraflarını, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe kardeşimle de detaylı anlatan bir yayın yapacağız.

"MANSUR YAVAŞ'IN BELEDİYEYE AİT BİRÇOK MÜLKÜ YANDAŞLARINA SATTIĞI YÖNÜNDE HABERLER VAR"

Ankara'da da farklı gelişmeler var. Mansur Yavaş'ın 2019'dan bu yana birçok belediyeye ait mülkü, değerinin çok altında sattığına dair Sabah Gazetesi haber yaptı. Çok sayıda mülkiyeti, çok sayıda arsayı, çok sayıda belediyeye ait iştiraki, yandaşlarına çok ucuz fiyata sattığı konusunda haberler var.

"MANSUR YAVAŞ HAKKINDA DA YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI AÇILIRSA ŞAŞIRMAYIN"

Bardak konusu biliyorsunuz burada söylemiştik, 45 milyon bardak, kefenler, ceset torbaları, Mezarlıklar Müdürünü görevden almıştı Mansur Yavaş biliyorsunuz. Dolayısıyla Mansur Yavaş konusunda da 2025-2026 sezonunda gelişmeler olursa Mansur Yavaş ile de ilgili soruşturmalar açılır, bunu konuda kimi yolsuzluk soruşturmaları yapılırsa, şaşırmayın. İstanbul'dan sonra 2025- 2026 siyaset sezonunda, Mansur Yavaş soruşturmalarını, Ankara soruşturmalarını da konuşursak, şaşırmayın.

"YOLSUZLUK DOSYALARI, İLERLEYEREK BİR HUKUKİ OPERASYONA DÖNERSE, ŞAŞIRMAYIN"