Rasim Ozan Kütahyalı yeniden nikah masasına oturdu

Ensonhaber yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'dan sevindiren haber....

Kütahyalı, dün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda evlendiğini duyurdu ve sevenlerini şaşırttı.

AİLE ARASINDA SADE BİR NİKAHLA DÜNYAEVİNE GİRDİ

Kütahyalı, bir süredir birlikte olduğu Pınar Ayaz ile dünyaevine girdi.

Çiftin sade nikah törenine sadece aile bireyleri ve yakın arkadaşları katıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞTI

Pınar Ayaz'ın nikah şahitliğini, Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok üstlendi.

Sosyal medya hesabından nikahından görüntüler de paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikahtı." notunu düştü.

Kütahyalı ayrıca sosyal medya hesabında, eşinin "Sen benim her şeyimsin. Hayatımın en anlamlı günü" notuyla paylaştığı gönderiyi de yayınladı.