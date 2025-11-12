Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ekrem İmamoğlu yorumu: Türk siyasetinde artık olmayacaktır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İddianame tamamlandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 3 bin 900 sayfalık iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada örgüt lideri olarak değerlendirilen Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu için istenen hapis cezası sonrası siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ensonhaber YouTube kanalında konuşan Kütahyalı, "Ekrem İmamoğlu Türk siyasetine dönebilir mi?" sorusunu yanıtladı.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN CEZAEVİNDEN ÇIKMASI ÇOK UZUN SÜRER"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden çıkması çok uzun sürer. Kendi siyasi bir zeka gösterecek, Ümit Özdağvari hareketler yapacak, o ayrı bir konu. Ümit Özdağ ayrı bir politika izledi ve çıktı.

"SİYASİ HAYATINA DÖNME ŞANSI YOK"

İmamoğlu o politikayı izler çıkar mı?



Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatına dönme şansı yok. Özgürlüğüne döner mi? O da çok zor.

MURAT ONGUN DEĞERLENDİRMESİ

Kütahyalı, açıklamalarının devamında Murat Ongun'a da değindi.

Kütahyalı, "Murat Ongun falan da, ya tamam itirafçı olmayı denedi, yokladı ama itirafçı olup çıkmak istiyor. Sattı İmamoğlu'nu, Hüseyin Köksal hiç satmaz, değişik bir adam. Hiçbir şey demedi, 'Kafa mı kesseniz İmamoğlu ile ilgili bildiklerimi söylemem'.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis yatması gerekiyor Murat Ongun'un. O da ona göre pazarlıklar yaptı." dedi.

"GERÇEĞİN ZAMANLA ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BİR HUYU DA VARDIR"

Rasim Ozan Kütahyalı, konuya ilişkin son olarak şu sözleri sarf etti:

İstedikleri kadar inkar etsinler, bunlar gerçek. Gerçeğin zamanla ortaya çıkmak gibi bir huyu da vardır.



İmamoğlu, Türk siyasetinde artık olmayacaktır.

