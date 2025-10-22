Rasim Ozan Kütahyalı'dan magazin kulisi: Defne Samyeli ve Sinan Akçıl beraberdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, bomba gibi bir magazin kulisi paylaştı.

Ensonhaber Youtube kanalında Defne Samyeli ve Sinan Akçıl'ın bir dönem ilişki yaşadığını söyleyen Kütahyalı, herkesi şaşırttı.

MAGAZİN KULİSİ GÜNDEME OTURDU

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Ensonhaber yayınında verdiği kulis bilgisi gündeme otururken, Samyeli ve Akçıl'ın ise 2 aylık kısa bir süre içerisinde birlikte olduklarını söyledi.

"İkisine de sorsunlar" diyen Rasim Ozan Kütahyalı, kulis bilgisini şu sözlerle ifade etti:

"DEFNE İLE SİNAN BERABERDİ"

Ben şeyi bilirim. Geçen söyledim, öyle bir yok magazin tarihinde ağabey dedi. Nasıl yok dedim. Defne Samyeli ile Sinan Akçıl bir ara beraberdi. Ben magazin takip etmiyorum, ben biliyorum yani. 2,5 aylık bir ilişki yaşadılar.

"SİNAN ÇOK KOYU BİR AK PARTİLİ"

Sinan Akçıl koyu bir AK Partili, Defne koyu bir AK Parti düşmanı. Eskiden öyle değildi. Reisçi Sinan, Tayyip Erdoğan'a hakikaten samimi bağlı. Defne diyor ki; milliyetçiyim, Türk milliyetçisiyim, Atatürkçüyüm, Zafer Partili havalarında falan.

"2,5 AY KADAR İLİŞKİLERİ OLDU, BERABER YAŞAMA FALAN BÖYLE BİR ŞEYLER OLDU"

Geçen bir gazeteci öyle bir şey yok ağabey dedi. Ben biliyorum, magazine düştü mü bilmiyorum ama ben söyleyeyim.

2,5 ay kadar Defne Samyeli ile Sinan Akçıl'ın ilişkisi oldu, beraber yaşama falan böyle bir şeyler oldu. Bildiğim konu bu.

İkisine de sorsunlar. Ben ikisiyle de ne zamandır konuşmadım, bir alakam yok.