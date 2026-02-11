Resmi Gazete 11.02.2026 | Resmi Gazete bugünün kararları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Şubat 2026 Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

En dikkat çekici detay ise atama kararları oldu.

Peki, bugün Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/51)

YÖNETMELİK

–– Iğdır Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İcra ve İflâs Kanununun Geçici 20 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2026/13)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/2)

–– Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/3)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2026 Tarihli ve 14291, 14292, 14293, 14294, 14295, 14296, 14297 ve 14298 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/5/2025 Tarihli ve 2019/10415 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/5/2025 Tarihli ve 2019/42527 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/5/2025 Tarihli ve 2021/35183 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2022/10456 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2022/12850 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2020/36305 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2021/6777 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2021/63600 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2022/39911 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2025 Tarihli ve 2021/4654 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/7/2025 Tarihli ve 2021/38272 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/7/2025 Tarihli ve 2022/79915 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/34110 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri