Reuters'tan Ece Toksabay: Erdoğan, muhalefetin 10 puandan fazla gerisinde İngiltere merkezli haber ajansı, Kılıçdaroğlu'nun anketlerde önde olduğunu iddia etti. Muhalefete yol haritası sunulan haberde, "Millet İttifakı ortak cephe oluşturmalı. Her şey için Erdoğan'ı suçlamak yetersiz" denildi.

Türkiye'de halk, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Seçimlere sayılı günler kala mevcut ittifaklar şekillenirken, anketlerle seçmenlerin nabzı tutuluyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak belirlendi.

Reuters'ın paylaştığı anket sonuçları

Reuters muhabiri Ece Toksabay, Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın 10 puandan fazla önünde olduğunu öne süren bir habere imza attı.

Anketlerin ayrıca, Millet İttifakı olarak adlandırılan "muhalefet bloğunun Meclis yarışında önde" olduğunu gösterdiği de belirtildi.

"Erdoğan olağanüstü mücadeleci, onu suçlamak yetersiz"

Konuya ilişkin uzmanların yorumlarına işaret edilerek muhalefete önerilerin sıralandığı haberde şöyle denildi:

Millet İttifakı'nın, seçmenlere birleşik cephe ve seçimlere doğru ivme kazanmalarını sağlayacak bir plan sunması gerekiyor.



Türkiye'de ters giden her şey için Erdoğan'ı suçlamak yeterli değil. Geçmiş seçimler, Erdoğan'ın olağanüstü bir mücadeleci olduğunu gösterdi.

Kılıçdaroğlu anketlerde önde iddiası

Çeşitli kamuoyu araştırma şirketlerinin gerçekleştirdiği anket sonuçlarına yer verilerek, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sırada yer aldığı iddia edildi: