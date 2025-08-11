Rezan Epözdemir kimdir, kimlerin avukatı? Neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

Epözdemir’in ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Gözaltı süresi uzatılan ünlü avukata dair birçok konu merak edildi.

Rezan Epözdemir kimdir, kaç yaşında, kimlerin avukatı, hangi davalara baktı gibi sorular, vatandaşların araştırma konusu oldu.

İşte Analiz Hukuk'un sahibi Avukat Rezan Epözdemir hakkında bilgiler ve iddialar...

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında tamamladı.

Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur.

"Taraf Ehliyeti", "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" ve "Haksız Tahrik" isimli üç adet kitabı ve gazete ve dergilerde onlarca bilimsel makalesi yayımlanmıştır. 2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu'nu kurmuştur.

REZAN EPÖZDEMİR'İN DAVALARI

2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yapan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarının açılması talebiyle gündeme geldi.

Epözdemir, 2020 yılında işlenen Pınar Gültekin cinayetinde de Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını üstlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatlığını da yapan Epözdemir, özellikle Ezgi Apartmanı davasında mağdur aileler adına hukuki süreçleri takip etti.

Epözdemir'in kamuoyunun gündeminde yer alan bakmakta olduğu diğer son önemli dava Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasıydı. Epözdemir, Minguzzi ailesinin avukatlığını yürütüyordu.

Rezan Epözdemir kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen Denizbank-Seçil Erzan dolandırıcılık davasında da bazı müştekilerin (mağdurların) avukatlığını da üstlendi.

2021 yılında Galatasaray Spor Kulübü'ne başkan seçilen Burak Elmas'ın yönetiminde yer alan Epözdemir, bu dönemde Galatasaray Kulübü'nde başkan vekili olarak görev yaptı.

REZAN EPÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINDA

Kamuoyunun yakından takip ettiği pek çok davada avukatlık yapan Rezan Epözdemir Pazar sabahı evinden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Epözdemir'in gözaltı gerekçesi olarak "rüşvet, FETÖ'ye yardım ve casusluk" suçlamalarını yöneltti.

Savcılığın Pazar günü yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/174433 ve 2025/171234 sayılı iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde, 10 Ağustos 2025 tarihi saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir" denildi.