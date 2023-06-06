Richard Moore, İbrahim Kalın'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesini açıkladı.
Uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarlığı yapan ve yeni görevi olarak Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'ın yerine MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu.
Sahte hesap kurbanı oldu
Geçtiğimiz günlerde Hakan Fidan'ı yeni görevinden dolayı tebrik etmek isteyen MI6 Başkanı Richard Moore'un paylaşımı ise gündem olmuştu.
Moore tebrik mesajına, Fidan'ın sosyal medya hesabı sanarak sahte bir hesabı etiketlemişti.
Bu kez aynı hataya düşmedi: "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanıyorum"
Moore, Hakan Fidan'ın yerine MİT Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın'ı da tebrik etmeyi unutmadı.
Moore, Kalın'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek şunları yazdı:
"Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak, eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun."