Richard Moore, İbrahim Kalın'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti MI6 Başkanı Richard Moore, Hakan Fidan'a ait olduğunu sandığı bir hesaba tebrik mesajı atmıştı. MİT Başkanı olan İbrahim Kalın'ı da yeni görevinden dolayı kutlayan Moore, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak" sözleriyle Kalın'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesini açıkladı. Uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarlığı yapan ve yeni görevi olarak Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'ın yerine MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu. Sahte hesap kurbanı oldu Geçtiğimiz günlerde Hakan Fidan'ı yeni görevinden dolayı tebrik etmek isteyen MI6 Başkanı Richard Moore'un paylaşımı ise gündem olmuştu. Moore tebrik mesajına, Fidan'ın sosyal medya hesabı sanarak sahte bir hesabı etiketlemişti.

Gözden Kaçmasın MI6 Başkanı Richard Moore'dan Hakan Fidan'a sahte hesaplı kutlama Haberin Detayları Bu kez aynı hataya düşmedi: "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanıyorum" Moore, Hakan Fidan'ın yerine MİT Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın'ı da tebrik etmeyi unutmadı. Moore, Kalın'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek şunları yazdı:

"Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak, eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun."