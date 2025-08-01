Rıza Akpolat'ın baldınıza adli kontrol

Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları sonrası gözaltılar devam ediyor.

Bu kapsamda da CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin gözaltına alınan ve gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı da gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Çiğdem Yankılıç Kangal ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak’ suçundan gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Kangal emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ve Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki işlemleri tamamlanan Kangal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KAZANCI AİLE BİREYLERİ ÜZERİNDEN AKLADI" İDDİASI

Rıza Akpolat’ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı belirlendi.

Bu kapsamda Akpolat’ın eşinin kız kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal’ın farklı tarihlerde çok defa döviz bozdurma işlemi yaptırıp banka hesaplarına havale ettirdikten sonra taşınmaz satın aldırdığı ileri sürüldü.