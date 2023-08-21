Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentteki mesaisine hızlı başladı Vali Baydaş, Ayder Yaylası'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Son durumla ilgili bilgi alan Rize Valisi, "Ayder'in doğal kimliğine dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

İhsan Selim Baydaş, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Rize Valisi olarak atandı.

Vali Baydaş, 16 Ağustos'ta yeni görev yeri olan kente giderek mesaisine başladı.

Pazar günü temaslarda bulunan Baydaş, dünyaca ünlü turizm merkezi olan Ayder Yaylası'na giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Ayder'de başlatılan dönüşüm çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hız kesmeden devam ediyor.

Rize Valisi Baydaş, Ayder’de inşa faaliyetleri tamamlanmak üzere olan kapalı otopark, kaplıca otel ve rezerv konut projeleri ilişkin brifing aldı.

"Ayder'in doğal kimliğine dönmesi için çalışıyoruz"

Bazı yetkililerin eşlik ettiği Baydaş, yürütülen proje kapsamında gelinen noktayı paylaştı:

Ayder'de dönüşüm birkaç aşama olarak planlanıyor. İlk etapta doğaya uyumlu modern otopark ile 52 odalı apart otelin ve 76 odalı termal otelin inşası devam ediyor. Ayder'in mimarisinin, doğal kimliğine dönmesi için çalışıyoruz.

Kaplıca'da çalışmalar hızlandırılacak

Baydaş, kaplıca alanındaki çalışmaları hızlandırıp, bir an önce hizmete sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Görüntü kirliliğiyle mücadele

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ayder Yaylası'nda ilk etapta, 20 dönümlük yeşil alanı "kesin koruma alanı" ilan etti. Bakanlık, ardından görüntü kirliliğine yol açan salıncakları kaldırdı.

TOKİ ise 564 hektarlık sit alanından oluşan Ayder Yaylası'nda, yol ve altyapı inşaatı çalışmalarının ilk bölümünü tamamlayarak hizmete açtı.

Bölgede TOKİ'nin başlattığı otopark ve termal otel çalışmaları ise devam ediyor. Termal otel ve çevresindeki çalışmaların toplam yatırım maliyeti, yaklaşık 415 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Ayder Yaylası'nda çevreci otopark

Turistik Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm kapsamında 6 blok halinde 9’ar ve 12'şer katlı inşa edilen toplam 1600 araçlık otopark inşaatında sona gelindi.

Üzeri çimle kaplanan ve dışarıdan görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle vatandaşlar, araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına çıkıp, trambüslerle yayla merkezine ulaşacak.



Rize Valisi Baydaş, Çayeli ilçesinde de temaslarda bulundu. Baydaş, yetkililerden ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.