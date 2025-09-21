Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’ın gece yarısı kararı büyük bir felaketi önledi

Rize'de cuma günü başlayan ve cumartesi günü şiddetlenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve taşkınların yol açtığı olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmaların en önemli aşaması, "tahliye kararı" oldu.

Rize’de cuma günü gece başlayan ve cumartesi (20 Eylül) günü bölgeyi adeta felakete sürükleyen sağanak yağış öncesi alınan kritik karar, onlarca hayatın kurtulmasını sağladı.

TURİZM TESİSİ, KONUT VE İŞ YERLERİ ZAMANINDA TAHLİYE EDİLDİ

Meteoroloji ve AFAD’ın uyarılarını dikkatle değerlendiren Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yağmur başlamadan önce radikal bir adım atarak çok sayıda turizm tesisi, konut ve iş yerinin tahliye edilmesi talimatını verdi.

KOLLUK KUVVETLERİ HIZLI HAREKET ETTİ

Kolluk kuvvetlerinin hızlı ve kararlı çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliyeler, dün yaşanabilecek büyük bir faciayı önledi.

Ardeşen ile Çamlıhemşin arasındaki yolda yer yer hasarları oluştuğu ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

BUGÜN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgede şu an sel, taşkın ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde kapanan yolların açılması, tahliye çalışmaları, enerji ve iletişim kesintilerinin giderilmesi, hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

"CAN KAYBINI ÖNLENDİ"

Fırtına Deresi’nin taşkın sularının turizm konutlarını yıkmasına rağmen Vali Baydaş’ın zamanında aldığı karar sayesinde bölgede can kaybı yaşanmadı.

Bölge halkı ve turizm işletmecileri, bu kritik adımı takdirle karşılarken Rizeliler, “Eğer bu önlem alınmasaydı, bugün Ardeşen sahilinde kayıplarımızı arıyor olabilirdik.” yorumunu yaptı.

VALİ'YE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Kriz yönetimindeki başarısıyla büyük bir felaketin önüne geçen Vali Baydaş’a, hem halktan hem de işletmecilerden teşekkür geldi.

BUGÜN KORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın da katıldığı AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı. İl AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Toplantıda sel, taşkın ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde kapanan yolların açılması, tahliye çalışmaları, enerji ve iletişim kesintilerinin giderilmesi, hasar tespit çalışmaları ve ilgili diğer hususlar değerlendirildi. Çalışmalarda görev alan kurumların temsilcilerinden bilgiler alındı. Koordinasyon içinde yerine getirilmekte olan işlere ilişkin gerekli talimatlar verildi. İlgili tüm kurumlar selin izlerinin silinmesi amacıyla, omuz omuza, işbirliği içerisinde görev yapmaktadır. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

AFAD'DAN 4 İL İÇİN "TURUNCU KODLU" GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerine turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Söz konusu illerde meydana gelen yağışlara AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri olmak üzere, toplam 2 bin 614 personel ve 984 araçla müdahale ediliyor.