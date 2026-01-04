Rizeli esnaftan Venezuela yorumu: Kaymakamın ayakkabısını bile alamazsın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, başkent Karakas'a düzenlenen saldırı sonrası, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonması ile sonuçlandı.

Gündemde oldukça geniş bir yer tutan olaya ise dünyadan hem olumlu hem olumsuz olmak üzere tepkiler yükseldi.

Türkiye'de de kamuoyunun çeşitli yorumları sosyal medyada yerini alırken, Rize'de de ilginç görüntüler oluştu.

VENEZUELA OPERASYONUNA RİZELİ YORUMU

Kent esnafı televizyon kanalından izlediği haberin ardından olaya kendi yorumunu yaptı.

Televizyonda helikopterli operasyon görüntülerini izleyen esnaf "Bu nasıl oluyor?" diye sordu.

"ARDEŞEN'E GELSEN, KAYMAKAMIN AYAKKABISINI ALAMAZSIN"

"50 tane helikopterle şu Ardeşen'e gelsen, kaymakamın ayakkabısını dahi alamazsın" diyen esnaf, yorumunda ayrıca şu sözleri kullandı: