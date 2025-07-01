RTÜK Başkanı'ndan Leman dergisine tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazreti Muhammed'in (s.a.v) karikatür çizimini yayınlayan dergiye tepki gösterdi.

Şahin, dergide yayınlanan karikatürün bir 'nefret saldırısı' olduğunu belirtti.

"SİSTEMATİK BİR NEFRET SALDIRISIDIR"

Şahin açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

Leman denilen dergi müsveddesinde yer alan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik alçakça karikatür sadece İslam'a değil aynı zamanda inanç özgürlüğüne, toplumsal barışa ve milyonlarca insanın kutsallarına yönelik sistematik bir nefret saldırısıdır. Bu sözde mizahın ifade özgürlüğü kılıfı altında dine, inanca ve kutsallara hakarete dönüşmesini ibretle izlemekteyiz.

'VİCDAN ÇAĞRISI'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yıllardır yükselen İslam karşıtlığına karşı hem ulusal hem uluslararası düzeyde mücadele yürüttüklerini belirten Şahin, bu yıl beşincisini Bosna Hersek'te düzenlemeyi planladıkları Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Sempozyumu'nun sadece bir akademik toplantı değil, İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olarak ele alındığı vicdan çağrısı olduğunu kaydetti.

"BU SALDIRILAR, TOPLUM HUZURUNU HEDEF ALAN KASITLI EYLEMLERDİR"

Şahin, "Bugün Leman örneğinde olduğu gibi İslam'a ve Peygamberimize yönelik sistematik saldırıların, bireysel hadsizlikten öte, bir kültürel dayatma ve zihinsel işgal aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu saldırılar, milletimizin sinir uçlarıyla oynayan, toplumsal huzuru hedef alan kasıtlı eylemlerdir." ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, RTÜK olarak sadece yayıncılığı denetleyen bir kurum değil, aynı zamanda kültürel egemenlik alanında, medyadaki nefret söylemine karşı etik çizgileri koruyan bir kamu otoritesi olduklarını vurguladı.

"İSLAM NEFRETİNE KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu anlayışla Ankara Bilim Üniversitesi çatısı altında kurulan CENTERCIF-İslamofobiyle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile akademik ve kurumsal düzeyde İslam karşıtlığına dair içeriklerin kayıt altına alındığını, analiz edildiğini, medya okuryazarlığı ve etik yayıncılık perspektifiyle kamuoyunun bilinçlendirildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti: