RTÜK: Yüzde 95'in üzerinde bir denetimimiz var

Ankara Bilim Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in katıldığı ‘Dijital İletişim Dünyası' başlıklı açılış dersi ile başladı.

Programa öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katılım sağladı. Açılış konuşmalarının ardından mini bir konser sunularak, gün özelinde hazırlanan video seyredildi.

"DİJİTALLEŞME ÇOK HIZLI GELİŞİM KAYDETMEKTE"

Son zamanlarda her şeyin dijitalleştiğine değinen Şahin, "Elimizdeki telefonlarımızdan, bindiğimiz araçlardan, evdeki elektronik eşyalarımızdan, düşünce biçimimizden ve hayat tarzımızın her tarafında dijital iletişim var. Bu dijitalleşme iletişim alanında da çok hızlı bir şekilde varlığını göstermekte ve iletişim alanındaki dijitalleşme ise tüm bahsetmiş olduğum hayatımızın her alanındaki dijitalleşmeden çok daha hızlı gelişim göstermekte.

Bunun tabii ki faydalarını insanlığa karşı, toplumlara karşı ve bizlere karşı faydalarını göreceğiz ve görüyoruz. Bir taraftan da her güzel şeyin fazlası nasıl zararsa zararını da görmekteyiz ve görmeye devam edeceğiz. Bizler 1990'larda iletişim araçlarını kullanırken bir daktilo, bir radyo, bir imkan varsa bir televizyon, matbaamız varsa bir okulda muazzam bir üniversiteydiniz.

Biz de bu dönemden geçtik. Fakat sonrasında burada öğrendiklerimizin ve burada gördüklerimizin adaptasyonun ne kadar hızlı olduğunu da gördük" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE BİR DENETİMİMİZ VAR"

Geçmişte görüntülerin yayına verilmeden önce önemli bir süzgeçten, editörlerden geçtiğini belirten Şahin, şunları kaydetti: