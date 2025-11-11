RTÜK’ten askeri uçak kazası yayınlarına uyarı: Resmi açıklamalar dışında bilgiye itibar edilmemeli

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

MSB, ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğu uçakta arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

RTÜK BAŞKANI'NDAN UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, düşen uçakla ilgili NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Daniş paylaşımında, Milli Savunma Bakanlığının konuya dair açıklamasında bir askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünün bildirildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı.

"Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine" ifadesine yer veren Daniş, şunları kaydetti:

Tüm medya kuruluşlarımıza, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından, kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir.