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İHA

İstanbul’un Boğaz manzaralı en prestijli bölgelerinden Üsküdar Vaniköy’de, bir süredir tartışmaların odağında olan kaçak villa yeniden gündemde.

Rus milyarder Roman Abramoviç, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'ye taşındı ve bu süreçte örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın yaşadığı Kandilli Vaniköy'deki lüks yalıyı satın aldı.

KAÇAK İNŞAAT SÜRÜYOR

Abramoviç daha sonra lüks yapıda, inşaat faaliyetleri başlattı.

Ancak yapılan ihbarlar sonucu yapının ve inşaatın kaçak olduğu anlaşıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 22 Ağustos 2024’te durdurma kararı aldığı inşaatın hala sürdüğü görüldü.

RÜŞVET İLE YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Havadan görüntülenen kaçak inşaat, doğal sit alanındaki tahribat ve rüşvet iddialarıyla da dikkat çekiyor.

İBB’nin izniyle başlatıldığı öne sürülen çalışmalar, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tanık ifadelerine de konu olmuştu.